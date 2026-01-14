İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 11:43
    DOST Agentliyi 3 illik auditor seçib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyi 2025-2026-2027-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "RSM Azerbaijan" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 100 890 manat ödəniləcək.

    Агентство DOST выбрало аудитора

