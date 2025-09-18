Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    АБР улучшит качество проектов частного сектора в Азербайджане

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 09:45
    АБР улучшит качество проектов частного сектора в Азербайджане

    Азиатский банк развития (АБР) утвердил выделение технической помощи в размере $2,19 млн в рамках проекта "Углубление воздействия на развитие в операциях частного сектора".  

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает 42 страны, в том числе Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

    Финансирование будет предоставлено через Специальный фонд технической помощи.  

    Согласно данным банка, эта техническая помощь будет направлена на повышение качества проектов в операциях в частном секторе во всех развивающихся странах - членах АБР.  

    "В рамках Стратегии 2030, учитывая текущие вызовы, стоящие перед нашим регионом, существует срочная необходимость в том, чтобы АБР поддержал страны-члены в решении проблем продовольственной безопасности, преодолении цифрового разрыва, развитии устойчивых энергетических систем и укреплении устойчивости к изменению климата. По всем этим направлениям необходимо действовать смелее, быстрее и в более тесном сотрудничестве, чем когда-либо прежде", - говорится в сообщении.  

    Техпомощь направлена на улучшение предоставления финансовых решений, знаний и партнерств для продвижения развития частного сектора, регионального сотрудничества, цифровой трансформации, устойчивости и расширения возможностей посредством улучшенного проектирования и реализации проектов Департамента операций с частным сектором (PSOD).  

    Общий результат технической помощи - повышение влияния на развитие операций частного сектора. Для достижения этого результата предусмотрены следующие компоненты: более эффективное формирование проектного портфеля и разработка проектов, направленных на стимулирование высокоэффективных инвестиций в частный сектор; улучшение реализации проектов частного сектора с целью достижения ощутимого эффекта на развитие; а также расширение оценки и обмена знаниями о воздействии на развитие через частный сектор.  

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк предоставил стране свыше $5 млрд кредитов, в том числе $1,5 млрд на транспортные проекты и $1,7 млрд - на энергетические.

    АБР основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). Акционерами банка являются 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    ADB Azərbaycanda özəl sektor layihələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq
    ADB to improve quality of private sector projects in Azerbaijan

