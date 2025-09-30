АБР сохранил прогноз по инфляции в Азербайджане без изменений

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 04:15
    Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

    Как сообщает Report со ссылкой на сентябрьский отчет АБР, по сравнению с апрельскими прогнозами ожидания на ближайшие два года не изменились.

    По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в следующем - 4,3%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году установится на отметке 5,7%, в 2026 году - около 5,3%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

    Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%. В 2026 году среднегодовая инфляция, по ожидании фонда, составит 4,5%, а в 2027-2029 гг. – 4%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - 5,3%, а в 2027 году - 8,9%.

    Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026.

    Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-августе 2025 года - 5,6%.

    ADB Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu dəyişməz saxlayıb

