    ADB Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu dəyişməz saxlayıb

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 04:15
    ADB Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu dəyişməz saxlayıb

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 2025-ci ildə 4,2 %, 2026-cı ildə isə 3,5 % olacağını proqnozlaşdırır.

    "Report"un ADB-in sentyabr hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, növbəti iki il üçün gözləntilər aprel proqnozları ilə müqayisədə dəyişməz qalıb.

    Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə, bu il ölkədə orta illik inflyasiya 5,4 %, gələn il isə 4,3 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (2025-ci ilin iyul ayı) son proqnozlarına əsasən, inflyasiya bu il 5,7 %, 2026-cı ildə isə təxminən 5,3 % təşkil edəcək.

    BMT isə öz növbəsində bu il Azərbaycanda inflyasiyanın 3,6 %, gələn il isə 3,1 % olacağını proqnozlaşdırır. Dünya Bankı 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 2,3 % olacağını gözləyir.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 5,7 %, illik inflyasiyanın isə 5,2 % olacağını proqnozlaşdırır. Fond orta illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 4,5 %, 2027-2029-cu illərdə isə 4 % olacağını gözləyir. Niderlandın ən böyük bank qrupu "ING Group" Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 2025-ci ildə 5,5 %, 2026-cı ildə 5,3 %, 2027-ci ildə isə 8,9 % olacağını proqnozlaşdırır.

    Beynəlxalq reytinq agentlikləri "S&P Global" və "Moody's"in proqnozlarına görə Azərbaycanda bu il orta illik inflyasiya 4 %, gələn il isə 3 %, "Fitch Ratings"in proqnozlarına görə isə 2025-ci ildə 5,3 %, 2026-cı ildə 4,6 % səviyyəsində olacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda orta illik inflyasiya ötən il 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə 5,6 % olub.

