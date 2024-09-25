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АБР значительно снизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 и 2025 годы

АБР значительно снизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 и 2025 годы Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел в сторону понижения прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на 2024 год до 2,1%, а на 2025 год — до 3,8%.
Финансы
25 сентября 2024 г. 05:32
АБР значительно снизил прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 и 2025 годы

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел в сторону понижения прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на 2024 год до 2,1%, а на 2025 год — до 3,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обнародованный сегодня сентябрьский выпуск отчета АБР "Перспективы развития Азии" (ADO). В апрельском отчете ADO ожидания инфляции были значительно выше, на уровне 5,5% и 6,5% соответственно.

По мнению АБР, снижение инфляции связано с продолжающимся эффектом жесткой денежно-кредитной политики, замедлением роста мировых цен на сырьевые товары и снижением инфляции у ключевых торговых партнеров Азербайджана. В первой половине 2024 года инфляция сократилась до 0,7%, по сравнению с 12,7% за аналогичный период 2023 года. При этом цены на продукты питания снизились на 0,6%, а на другие товары и услуги выросли на 1,2% и 2,4% соответственно.

Центральный банк Азербайджана в ответ на снижение инфляции постепенно уменьшал ключевую процентную ставку с января по июль 2024 года с 7,75% до 7,25%. Однако, ожидается, что повышение административных цен на топливо во второй половине года вызовет некоторый рост инфляции, хотя годовой показатель останется ниже, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, что по итогам 2023 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%. Правительство прогнозирует, что в 2024 году инфляция достигнет 2,7%, а в 2025 году — 4,6%.

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Версия на азербайджанском языке ADB 2024-cü və 2025-ci illər üçün Azərbaycan üzrə inflyasiya proqnozunu əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb

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