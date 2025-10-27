АБР профинансирует проект по декарбонизации Бакинского метрополитена

Азиатский банк развития (АБР) утвердил техническую помощь в размере 700 тыс. долларов США для реализации проекта "Декарбонизация Бакинского метрополитена: создание умного и устойчивого городского транспорта будущего".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, финансирование предоставлено через Фонд чистой энергии в рамках Механизма партнерства по финансированию чистой энергии (CEFPF).

Целью проекта является модернизация Бакинского метрополитена за счет повышения энергоэффективности и внедрения чистых энергетических технологий.

"В рамках оказанной техпомощи планируется провести оценку возможностей обновления инфраструктуры для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов, а также интеграции возобновляемых источников энергии, включая солнечные панели и системы накопления энергии (BESS)", - отмечает АБР.

Кроме того, будет изучен потенциал внедрения интеллектуальных систем управления энергопотреблением, что позволит оптимизировать производительность, внедрить прогнозное техническое обслуживание и анализ больших данных.

АБР отмечает, что данная инициатива станет частью широкого сотрудничества с Бакинским метрополитеном в сфере устойчивого городского транспорта.

"Поскольку энергетический баланс Азербайджана по-прежнему во многом зависит от ископаемого топлива, растущий спрос на электроэнергию со стороны Бакинского метрополитена, который, по прогнозам, к 2035 году будет обслуживать свыше 1 млн пассажиров в день, создает все более серьезные вызовы в сфере энергетической устойчивости", - говорится в сообщении банка.

По информации АБР, правительство Азербайджана уже выделило около 2,5 млрд долларов США на расширение сети метрополитена до пяти линий общей протяженностью 120 км и 76 станций, а также на модернизацию энергетической инфраструктуры.

"Для обеспечения устойчивости этих инвестиций Бакинскому метрополитену необходима целевая техническая помощь в разработке и реализации стратегий декарбонизации, с особым акцентом на повышение энергоэффективности и интеграцию возобновляемых источников энергии.

Несмотря на то, что метрополитен традиционно считается одним из наиболее экологичных видов транспорта, его эксплуатационные выбросы, прежде всего, связанные с потреблением электроэнергии для движения поездов, освещения и вентиляции, составляют около 35% от общих выбросов за весь жизненный цикл", - подчеркивает банк.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк предоставил стране более 5 млрд долларов США, из которых 1,5 млрд направлены на транспортные проекты, а 1,7 млрд - на энергетические инициативы.

Азиатский банк развития основан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, включая 50 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.