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АБР предложил Азербайджану направления дальнейшего сотрудничества

АБР предложил Азербайджану направления дальнейшего сотрудничества Вновь назначенный директор АБР по Азербайджану К. Макдеиган проинформировала о деятельности, осуществляемой банком в области реконструкции инфраструктуры и развития финсектора в Азербайджане
Финансы
12 марта 2021 г. 11:49
АБР предложил Азербайджану направления дальнейшего сотрудничества

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы встретился с новым директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Кэндис Макдеиган.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК.

На встрече была представлена информация о проводимых в последнее время экономических реформах, лидирующей позиции Азербайджана в международных рейтингах Doing Business и других. Также было подробно проинформировано о национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана на период до 2030 года.

На встрече вновь назначенный директор АБР по Азербайджану К. Макдеиган проинформировала о деятельности, осуществляемой банком в области реконструкции инфраструктуры и развития финансового сектора в Азербайджане. В качестве направлений дальнейшего сотрудничества были предложены проведение исследований в области экономического роста и диверсификации, практические тренинги по макроэкономическому анализу и модели прогнозирования, а также подготовка документов по экономической реформе в стратегически важных сферах.

В обсуждении также приняли участие главный экономист АБР Наиль Велиев, руководитель Департамента экономического анализа и аналитической информации ЦАЭРК Рашад Гусейнов и руководитель Департамента проектов Вусала Джафарова.

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