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АБР повысит до 100 млрд долларов расходы на климатическое финансирование

АБР повысит до 100 млрд долларов расходы на климатическое финансирование Азиатский банк развития (АБР) повысит расходы, касающиеся предоставления климатического финансирования своим развивающимся странам-членам, с 80 до 100 млрд долларов США в период с 2019 по 2030 годы.
Финансы
13 октября 2021 г. 09:28
АБР повысит до 100 млрд долларов расходы на климатическое финансирование

Азиатский банк развития (АБР) повысит расходы, касающиеся предоставления климатического финансирования своим развивающимся странам-членам, с 80 до 100 млрд долларов США в период с 2019 по 2030 годы.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду заявлении этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

"Климатический кризис усугубляется с каждым днем, заставляя многих призывать к увеличению финансирования борьбы с изменением климата. Мы принимаем меры, чтобы удовлетворить этот призыв, повысив нашу цель совокупного финансирования в данной сфере из собственных ресурсов к 2030 году до 100 млрд долларов США", - отметил президент банка Масацугу Асакава.

В 2018 году банк взял обязательство обеспечить, чтобы не менее 75% от общего числа его операций поддерживали меры по борьбе с изменением климата, а его собственные ресурсы финансирования борьбы с климатическими изменениями достигли к 2030 году 80 млрд долларов США.

АБР создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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