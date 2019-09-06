АБР организует ряд мероприятий в честь 20-летия партнерских отношений с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

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Начиная с четвертого квартала 2019 года, Азиатский банк развития (АБР) проведет ряд мероприятий, посвященных двадцатилетнему юбилею партнерских отношений с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report сообщил глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

По его словам, в настоящее время прорабатывается визит в ноябре вице-президента АБР по управлению знаниями Бамбанг Сусантоно. В рамках этого визита, планируется провести презентацию аналитического исследования, в котором фокус будет сделан на ключевых аспектах развития экономики страны, а также проведение лекции в Университете ADA, посвящённой применению высоких технологий и инновационных решений.

В рамках празднования юбилея будут организованы дебаты среди молодежи на тему касательно роли АБР в развитии экономики Азербайджана. Наряду с этим, АБР готовит специальное издание, посвященное главным вехам сотрудничества между АБР и Азербайджаном за прошедшие 20 лет, которое будет размещено на сайте АБР с 1 октября.

«За двадцать лет партнерства Азербайджана и АБР у нас было множество достижений. Мы удовлетворены уровнем сотрудничества во всех секторах, в которых мы работаем. Это - водоснабжение и канализационные услуги; энергетика и электроэнергетика, в том числе магистральные и распределительные сети; транспорт, включая автомобильный и железнодорожный; а также развитие финансового сектора, как в области управления государственными финансами, так и развития коммерческого финансирования», - сказал Нариман Маннапбеков, напомнив, что два месяца назад была принята новая стратегия совместного партнерства на следующие 5 лет, до 2023 года.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 68 стран-членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин - Маниле. Азербайджан был принят в АБР 22 декабря 1999 года.

За 20 лет сотрудничества банк одобрил выделение Азербайджану кредитов, гарантий и грантов технического содействия на сумму около пяти миллиардов долларов на реализацию более чем 80 проектов в государственном и частном секторах.