АБР окажет поддержку для привлечения большего объема частного капитала в Азербайджан

Азиатский банк развития (АБР) изучает возможности для привлечения большего объема частных инвестиций в такие сферы в Азербайджане, как возобновляемая энергетика, агробизнес, обрабатывающая промышленность, финансовые институты и программы торгового финансирования.

Об этом в интервью Report заявил вице-президент Азиатского банка развития Баргав Дасгупта (Bhargav Dasgupta).

"Мы также работаем с государственными предприятиями над повышением уровня их корпоратизации", - Б. Дасгупта.

Вице-президент АБР считает, что развитие частного сектора является ключевым направлением новой банковской Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2025–2029 годы.

"Мы рассматриваем частный сектор как важнейший драйвер роста, инноваций и устойчивости", - заявил вице-президент.

Он подчеркнул, что ключевым элементом в этом вопросе является сотрудничество:

"Совместно с правительством Азербайджана и частным сектором мы стремимся обеспечить соответствие образования и профессиональных навыков потребностям рынка труда. Это включает в себя расширение возможностей для женщин в более высокооплачиваемых секторах, развитие "зеленых навыков" и формирование рабочей силы, готовой поддержать переход Азербайджана к более экологичной и диверсифицированной экономике".

Вице-президент подчеркнул, что АБР также уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), который играет критическую роль в создании рабочих мест и стимулировании инноваций.

"Для достижения этой цели мы расширяем набор инструментов, которые можем предложить. Помимо традиционного кредитования, мы готовы предоставлять гарантии, участвовать в капитале и развивать торговое финансирование для мобилизации большего объема частного капитала", - отметил он.

По мнению Б. Дасгупта, цель АБР состоит не только в финансировании проектов, но и в снижении рисков инвестиций и привлечении других партнеров для совместного финансирования преобразующих инициатив.

"Используя эти инструменты, мы хотим помочь Азербайджану раскрыть его экономический потенциал, укрепить устойчивый частный сектор и поддержать видение страны в области инклюзивного и устойчивого роста. С точки зрения масштаба, на ежегодном собрании в Милане в этом году президент банка Масато Канда представил смелое видение по расширению нашего взаимодействия с частным сектором - и мы уже претворяем это в жизнь. За последние несколько лет мы более чем вдвое увеличили объем операций с частным сектором, а теперь ставим цель увеличить ежегодное финансирование частных инвестиций в четыре раза - до 13 млрд долларов к 2030 году. В этот процесс войдет и привлечение большего объема частного капитала для Азербайджана", - подчеркнул вице-президент.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.