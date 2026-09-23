АБР намерен продолжить поддержку Bank Respublika после слияния с Access Bank

Азиатский банк развития (АБР) выразил готовность продолжить взаимодействие с ОАО "Bank Respublika" по завершении процедуры объединения с ЗАО "AccessBank".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в АБР.

В международном институте подчеркнули, что АБР выступает в роли акционера AccessBank и сохраняет партнерские связи с Bank Respublika.

"Мы намерены и впредь содействовать росту и устойчивому развитию Bank Respublika после слияния двух банковских структур", - отметил представитель АБР.

Следует напомнить, что в сентябре 2026 года акционеры ОАО "Bank Respublika" и ЗАО "AccessBank" согласовали основные параметры сделки, которая предусматривает покупку Bank Respublika полного пакета акций AccessBank.

По условиям соглашения, нынешние акционеры AccessBank получат новые привилегированные акции Bank Respublika, совокупная доля которых составит 25% уставного капитала банка. Завершение сделки запланировано до ноября 2026 года.

АБР принадлежит 19,9%-ная доля в ЗАО "AccessBank". Среди прочих акционеров AccessBank - Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility (12,28%), Голландский банк развития FMO (9,41%), Австрийский банк развития OeEB (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), фонд Green for Growth (1,77%), Черноморский банк торговли и развития (0,58%) и LFS Advisory GmbH (0,13%).

В свою очередь 63,32% акций Bank Respublika находятся во владении Натига Гулиева, 18,46% - Эльчина Гулиева, 8,47% - Намига Гулиева, 5,45% - Шакира Рагимова, 4,22% - SIDT, а 0,08% принадлежат иным лицам.