АБР: Инвестиции в Карабах обратили вспять пятилетний спад в строительном секторе

Инвестиции в освобожденные во время 44-дневной войны территории Азербайджана в 2020 году помогли росту строительства на 5,2%, обратив вспять пятилетний спад в отрасли.

Инвестиции в освобожденные во время 44-дневной войны территории Азербайджана в 2020 году помогли росту строительства на 5,2%, обратив вспять пятилетний спад в отрасли.

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР) "Asian Development Outlook-2022".

Согласно отчету, в мае 2022 года экономика Азербайджана выросла на 7,2%, отражая высокие темпы роста в ненефтяном секторе.

АБР пересмотрел прогнозы субрегионального роста в сторону увеличения для Кавказа и Центральной Азии с 3,6% до 3,8% в 2022 году и с 4% до 4,1% в 2023 году.

"Это в основном отражает улучшение прогнозов для Азербайджана, Грузии, Армении и Таджикистана, которые выдержали экономические последствия войны в Украине лучше, чем ожидалось. При этом рост этих экономик может замедлиться в ближайшие месяцы на фоне неопределенной геополитической обстановки.

Экономика Грузии выросла на 14,4% в первом квартале за счет услуг, производства и коммунальных услуг. Денежные переводы из-за рубежа выросли на 54,3%, так как за первые 5 месяцев 2022 года количество туристов увеличилось на 258% в годовом исчислении. В мае денежные переводы из России увеличились почти в десять раз из-за притока ее граждан. Экономика Таджикистана выросла на 7,5% в 1 квартале за счет увеличения инвестиций, до 9,6%. Прогнозы роста для Кыргызской Республики, Туркменистана и Узбекистана остаются неизменными по сравнению с ADO 2022", - говорится в докладе.

В Казахстане, крупнейшей экономике субрегиона, ВВП вырос на 4,4% за первые 4 месяца 2022 года. Добыча нефти увеличилась на 5,1% за первые 5 месяцев, несмотря на сокращение экспортных мощностей Каспийского трубопроводного консорциума с 22 марта по 20 апреля из-за шторма.

"Ожидается, что добыча нефти в Казахстане увеличится после того, как Организация стран-экспортеров нефти плюс согласится увеличить квоты на добычу. Но это будет компенсировано неблагоприятными последствиями для Казахстана от войны в Украине и санкций против РФ через торговлю, инвестиции, обменный курс и каналы банковского сектора. Несмотря на эти события, прогнозы роста для Казахстана остаются неизменными на уровне 3,2% на 2022 год и 3,9% на 2023 год", - отмечает АБР.