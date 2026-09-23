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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    АБР: Экономика Азербайджана в 2026-2027гг вырастет в среднем на 1,7% год

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 04:20
    АБР: Экономика Азербайджана в 2026-2027гг вырастет в среднем на 1,7% год

    Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана на 1,6% в 2026 году и на 1,8% в 2027 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет "Перспективы развития Азии" АБР.

    Оценка экономического роста на текущий год была пересмотрена в сторону снижения на 0,4 процентных пункта относительно июльского прогноза, тогда как показатель на следующий год сохранен на прежнем уровне.

    Таким образом, средний темп роста экономики за период 2026-2027 годов ожидается на уровне 1,7%.

    "Учитывая, что динамика роста, по прогнозам, сохранится на сдержанном уровне до конца текущего года, оценка на 2026 год была скорректирована в сторону понижения, при этом прогноз на 2027 год остался неизменным в связи с ожиданиями восстановления экономической активности" - отмечается в отчете банка.

    В целом совокупный прогноз экономического роста для государств Кавказа, Центральной и Западной Азии скорректирован в сторону снижения на 0,1 процентного пункта - до 3,7% на 2026 год и до 4,1% на 2027 год, указывается в аналитических материалах.

    По данным Госкомстата, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

    Министерство экономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а в следующем – 2,7%. Центральный банк Азербайджана ожидает роста ВВП страны в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году - 2,6%.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,9% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,3% в 2028 году.

    По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

    Согласно ожиданиям Fitch Solutions, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

    Рост реального ВВП Экономика Азербайджана Азиатский банк развития (АБР)
    ADB: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla 1,7 % artacaq
    ADB forecasts 1.7% average growth for Azerbaijan in 2026–2027

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