АБР: Экономика Азербайджана в 2026-2027гг вырастет в среднем на 1,7% год

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана на 1,6% в 2026 году и на 1,8% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет "Перспективы развития Азии" АБР.

Оценка экономического роста на текущий год была пересмотрена в сторону снижения на 0,4 процентных пункта относительно июльского прогноза, тогда как показатель на следующий год сохранен на прежнем уровне.

Таким образом, средний темп роста экономики за период 2026-2027 годов ожидается на уровне 1,7%.

"Учитывая, что динамика роста, по прогнозам, сохранится на сдержанном уровне до конца текущего года, оценка на 2026 год была скорректирована в сторону понижения, при этом прогноз на 2027 год остался неизменным в связи с ожиданиями восстановления экономической активности" - отмечается в отчете банка.

В целом совокупный прогноз экономического роста для государств Кавказа, Центральной и Западной Азии скорректирован в сторону снижения на 0,1 процентного пункта - до 3,7% на 2026 год и до 4,1% на 2027 год, указывается в аналитических материалах.

По данным Госкомстата, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

Министерство экономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а в следующем – 2,7%. Центральный банк Азербайджана ожидает роста ВВП страны в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году - 2,6%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,9% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,3% в 2028 году.

По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

Согласно ожиданиям Fitch Solutions, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,5%