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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 20:39
    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

    Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) распространило информацию в связи с риск-ориентированным подходом, применяемым к числу платежных карт и счетов, привязанных к электронным деньгам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

    Согласно информации, в соответствии с действующим подходом, за исключением платежных карт, предназначенных для заработной платы, пенсий и других социальных пособий, привязанных к предпринимательским или депозитным счетам, по каждому карточному продукту, предоставляемому банком, предусматривается одна карта в национальной валюте и одна карта по каждой иностранной валюте:

    "Это означает, что по каждому отдельному карточному продукту, предоставляемому банком, клиент может получить отдельную карту. В иностранной валюте применяется аналогичный подход. По счетам, привязанным к электронным деньгам, в качестве базового подхода предусматриваются два платежных счета в национальной валюте и один - по каждой иностранной валюте".

    Отмечается, что указанные лимиты носят базовый характер, применяются в рамках риск-ориентированного подхода и не являются безусловными: "В случаях, когда пользователем платежных услуг представлено обоснованное объяснение цели использования платежной карты или счета, привязанного к электронным деньгам, когда осуществляемые операции соответствуют имеющейся в организации информации о пользователе платежных услуг, а также когда имеется уверенность в том, что они не используются в незаконных целях, банк или организация электронных денег может увеличить данные лимиты для конкретного пользователя платежных услуг.

    Таким образом, основная цель данного подхода заключается не в ограничении потребностей пользователей платежных услуг, а в содействии формированию безопасной, устойчивой, здоровой платежной экосистемы наряду с обеспечением более эффективного управления рисками".

    Ассоциация банков Азербайджана Платежные карты
    ABA yerli banklarda debet kartların satışına məhdudiyyət qoyulması barədə məlumatları şərh edib
    Azerbaijan Banks Association сomments on reports of restrictions on debit card issuance
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