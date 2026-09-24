АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) распространило информацию в связи с риск-ориентированным подходом, применяемым к числу платежных карт и счетов, привязанных к электронным деньгам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Согласно информации, в соответствии с действующим подходом, за исключением платежных карт, предназначенных для заработной платы, пенсий и других социальных пособий, привязанных к предпринимательским или депозитным счетам, по каждому карточному продукту, предоставляемому банком, предусматривается одна карта в национальной валюте и одна карта по каждой иностранной валюте:

"Это означает, что по каждому отдельному карточному продукту, предоставляемому банком, клиент может получить отдельную карту. В иностранной валюте применяется аналогичный подход. По счетам, привязанным к электронным деньгам, в качестве базового подхода предусматриваются два платежных счета в национальной валюте и один - по каждой иностранной валюте".

Отмечается, что указанные лимиты носят базовый характер, применяются в рамках риск-ориентированного подхода и не являются безусловными: "В случаях, когда пользователем платежных услуг представлено обоснованное объяснение цели использования платежной карты или счета, привязанного к электронным деньгам, когда осуществляемые операции соответствуют имеющейся в организации информации о пользователе платежных услуг, а также когда имеется уверенность в том, что они не используются в незаконных целях, банк или организация электронных денег может увеличить данные лимиты для конкретного пользователя платежных услуг.

Таким образом, основная цель данного подхода заключается не в ограничении потребностей пользователей платежных услуг, а в содействии формированию безопасной, устойчивой, здоровой платежной экосистемы наряду с обеспечением более эффективного управления рисками".