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    ABA yerli banklarda debet kartların satışına məhdudiyyət qoyulması barədə məlumatları şərh edib

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 20:28
    ABA yerli banklarda debet kartların satışına məhdudiyyət qoyulması barədə məlumatları şərh edib

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyi ödəniş kartlarının və elektron pula bağlı ödəniş hesablarının sayına tətbiq edilən risk əsaslı yanaşma ilə bağlı açıqlama yayıb.

    "Report"un məlumatına görə, açıqlamada deyilir ki, Assosiasiyanın qəbul etdiyi yanaşmaya əsasən, əməkhaqqı, pensiya və digər sosial müavinətlər üçün nəzərdə tutulmuş ödəniş kartları, sahibkarlıq hesabına bağlı ödəniş kartları, habelə depozit hesablarına bağlı ödəniş kartları istisna olmaqla, hər bir bankda bir məhsul üzrə bir ödəniş kartının təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

    Nəzərə alınmalıdır ki, müştərilər tərəfindən ödəniş kartının istifadə məqsədi barədə banka ağlabatan izahat təqdim edildiyi, həyata keçirilən əməliyyatların bankda ödəniş xidməti istifadəçisi barədə mövcud məlumatlarla uyğunluq təşkil etdiyi, habelə qeyri-qanuni məqsədlərlə istifadə edilmədiyinə əminlik yarandığı hallarda müştərilərə bir məhsul üzrə əlavə ödəniş kartlarının verilməsi banklar tərəfindən sərbəst təmin olunur. Beləliklə, bu yanaşmanın əsas məqsədi ödəniş xidməti istifadəçilərinin ehtiyaclarını məhdudlaşdırmaq deyil, risklərin daha effektiv idarə olunmasını təmin etməklə yanaşı, təhlükəsiz, dayanıqlı və sağlam ödəniş ekosisteminin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) Ödəniş kartları
    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт
    Azerbaijan Banks Association сomments on reports of restrictions on debit card issuance
    MiniBoss
    MiniBoss

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