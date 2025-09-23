Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    AAOIFI готова поддержать Азербайджан в развитии исламского банкинга

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 11:12
    AAOIFI готова поддержать Азербайджан в развитии исламского банкинга

    Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI) готова поддержать Азербайджан в развитии исламского банкинга.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бен Халифа Аль Халифа в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Сейчас мы знаем объем доступных средств для исламских банков - около $6 трлн. Это долгосрочный капитал, который необходим правительствам уже сегодня", - отметил он.

    По словам шейха Ибрагима, принцип, основанный на обеспечении активами и распределении рисков, делает эти средства не только этичными, но и устойчивыми, инклюзивными, а также естественным образом соответствующими целям устойчивого развития.

    "Мы в AAOIFI готовы поддержать Азербайджан и стремимся стать центром финансовой деятельности в этом регионе, который идеально подходит для ведения такого рода бизнеса", - добавил он.

    Он подчеркнул, что организация надеется использовать эти механизмы в будущем, обеспечивая долгосрочную финансовую поддержку для стратегических проектов страны.

    AAOIFI ready to support Azerbaijan in developing Islamic banking

