Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI) готова поддержать Азербайджан в развитии исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бен Халифа Аль Халифа в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"Сейчас мы знаем объем доступных средств для исламских банков - около $6 трлн. Это долгосрочный капитал, который необходим правительствам уже сегодня", - отметил он.

По словам шейха Ибрагима, принцип, основанный на обеспечении активами и распределении рисков, делает эти средства не только этичными, но и устойчивыми, инклюзивными, а также естественным образом соответствующими целям устойчивого развития.

"Мы в AAOIFI готовы поддержать Азербайджан и стремимся стать центром финансовой деятельности в этом регионе, который идеально подходит для ведения такого рода бизнеса", - добавил он.

Он подчеркнул, что организация надеется использовать эти механизмы в будущем, обеспечивая долгосрочную финансовую поддержку для стратегических проектов страны.