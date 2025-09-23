AAOIFI Azərbaycanı islam bankçılığının inkişafında dəstəkləməyə hazırdır
İslam Maliyyə Qurumları üçün Mühasibat Uçotu və Audit Təşkilatı (AAOIFI) Azərbaycanı İslam bankçılığının inkişafında dəstəkləməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu AAOIFI-nin qəyyumluq şurasının sədri şeyx İbrahim bin Xəlifa Əl Xəlifa Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) 2-ci günündə bəyan edib.
"İndi biz İslam bankları üçün əlçatan vəsaitlərin məbləğini bilirik. Bu, təxminən 6 trilyon ABŞ dollarıdır. Bu uzunmüddətli kapitaldır ki, hökumətlərə bu gün lazımdır", - o qeyd edib.
Şeyx İbrahimin sözlərinə görə, aktivlərlə təminat və risklərin bölüşdürülməsinə əsaslanan prinsip bu vəsaitləri davamlı, inklüziv və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun edir.
O bildirib ki, AAOIFI-də Azərbaycanı dəstəkləməyə hazırdrılar: "Bu regionda maliyyə fəaliyyətinin mərkəzi olmağa can atırıq".
İ.Xəlifa vurğulayıb ki, təşkilatın gələcəkdə ölkənin strateji layihələrinə uzunmüddətli maliyyə dəstəyi verərək bu mexanizmlərdən istifadəyə ümid etdiyini vurğulayıb.