Золотая медаль игр в Баку по борьбе будет приравнена к званию чемпиона Европы

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Золотая медаль первых Европейских игр в Баку по спортивной борьбе будет приравнена к званию чемпиона Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

"Международная федерация борьбы подписала контракт с оргкомитетом игр в Баку в числе последних - в марте прошлого года, - рассказал Брюсов. - В связи с этим чемпионат Европы пройдет в рамках Европейских игр, а медаль победителя игр в Баку будет приравнена к званию чемпиона Европы. Плюс этот турнир станет отборочным к чемпионату мира, который пройдет в сентябре нынешнего года в США, в Лас-Вегасе".

Соревнования по борьбе пройдут в Баку с 13 по 18 июня.