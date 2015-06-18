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    Азербайджанский гимнаст завоевал на Евроиграх серебряную медаль

    Украина удостоена золотой, а Россия - бронзовой медали

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На I Евроиграх "Баку-2015" завершены проходящие на Национальной гимнастической арене индивидуальные соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин.
    Как сообщает Report, представитель Азербайджана Олег Степко вышел на второе место, набрав 89.065 баллов и завоевал серебряную медаль.
    Украинский гимнаст Олег Верняев взял золото, набрав 90.332 балла, а российский гимнаст Никита Игнатьев стал бронзовым призером с 87.365 баллами.

    ***20:00

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Российская спортсменка Алия Мустафина завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике в многоборье на первых Европейских играх "Баку-2015". 

    Как сообщает Report, ее результат 58,566 балла.

    Второе место заняла швейцарка Юлия Штайнгрубер (56,669), третье - голландка Лике Веверс (55,065).

    Представляющая на соревнованиях Азербайджан гимнастка Марина Некрасова, набрав 50.098 баллов, заняла 15-ое место. 

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