Выяснился интересный факт о спортсменке, завоевавшей медаль в "Баку-2015" - ФОТО

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Выяснился интересный факт о спортсменке, завоевавшей медаль на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, бронзовая медалистка соревнований по борьбе турчанка Мерве Кенгер 9 лет назад - в 2006 году в местном чемпионате победила свою сестру и завоевала золотую медаль.

Тренером М.Кенгер и ее сестры был их же отец Сулейман Кенгер, который и сейчас тренирует свою дочь.

Отметим, что на Европейских играх в борьбе за бронзу М.Кенгер одержала победу над спортсменкой из Молдавии, после чего в знак радости сделала круг по татами, держа азербайджанский и турецкие флаги.