​Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет, связанный с I Европейскими играми "Баку-2015"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет независимых наблюдателей, связанный с I Европейскими играми "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в отчете говорится, что за время игр было взято 1024 допинг-теста, 105 из которых анализ крови.

Тесты, проведенные 36 сотрудниками и 70 добровольцами, были взяты у 820 спортсменов из 46 стран-участниц.

Анализы были проведены в аккредитованных WADA лабораториях Москвы и Зайберсдорфа. В результате анализов в организме двух спортсменов - албанского боксера Решильдо Зенели и азербайджанской бегуньи Чалту Беджи обнаружили запрещенные препараты.

В отчете отмечается, что несмотря на организацию Европейских игр в первый раз, инновационные аспекты Европейского олимпийского комитета (EOC) в реализации антидопинговой программы и технического профессионализма во время "Баку-2015" достойны высокой оценки.

В WADA выразили уверенность в соблюдении выдвинутых ими рекомендаций и во время II Европейских игр 2019 года и заявили о готовности сотрудничества с очередным городом-организатором успешно заложенного в Баку антидопингового плана.

Отметим, что I Европейски игры "Баку-2015" прошли 12 - 28 июня.