Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ в Париже состоялась презентация первых Европейских игр «Баку-2015». Как сообщает Report, в церемонии приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Организационного комитета Игр Мехрибан Алиева.

В церемонии презентации, организованной Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана во Франции, участвовали представители общественно-политических кругов этой страны, деятели культуры и спорта. Сначала гостипосмотрели выставку бронзовых скульптур азербайджанских мастеров, посвященную «Баку-2015». На выставке под названием «Мы вместе» были продемонстрированы свыше 20 произведений наших скульпторов, отражающих разные виды спорта. Гостям были также представлены различные издания Фонда Гейдара Алиева об Азербайджане, в том числе буклеты, посвященные первым Европейским играм.

Ведущий мероприятия назвал проведение первых Европейских игр в Баку показателем международного интереса к Азербайджану.

Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Затем участники церемонии посмотрели фильм, посвященный «Баку-2015». Фильм рассказывает о подготовительной работе к первым Европейским играм и других мероприятиях, осуществляемых в этом направлении. Здесь также говорится о том, что первые Европейские игры пройдут в 21 спортивном сооружении Баку. С этой целью в городе возводятся новые арены, обновляются и подготавливаются для игр уже существующие сооружения. Кроме 65-тысячного Бакинского олимпийского стадиона, на котором состоится церемония открытия, для игр в Баку также подготавливается Олимпийский городок на 7300 мест.

Министр по делам молодежи и спорта Франции Тьерри Брайар выразил удовлетворенность проведенной в Париже презентацией первых Европейских игр. «Франция тоже уделяет большое внимание к этим играм. Связи между нашими странами в спортивной сфере постоянно расширяются. Франция будет представлена на этих играх на высоком уровне», - заявил Брайар.

На мероприятии выступил также член Национальной Ассамблеи Франции, двукратный олимпийский чемпион Давид Дёвиле, который заявил о том, что Европейские игры, пропагандирующие идеи гуманизма и мира, будут способствовать еще большему улучшению положительного имиджа Азербайджана на международной арене.

В завершение мероприятия с концертной программой выступила группа скрипачек Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.