Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось праздничное шествие, посвященное первым Европейским играм, которые пройдут в Баку в 2015 году.

Как отмечает Report, в рамках мероприятия, прошедшего при организации Международного альянса "Азербайджан-Украина", Общественного объединения "Поддержка развитию молодежи “Düşüncə” знаменитый киевский ансамбль "Супер барабанщицы" прошел маршем по центральной улице Киева - Крещатику - с флагами, на которых изображен логотип первых Евроигр.

Во время праздничного шествия в центре Киева жителям города и гостям столицы были розданы буклеты и журналы, посвященные первым Европейским играм. Кроме того, они были подробно проинформированы о первых Европейских играх "Баку-2015".

Затем при участии ансамбля "Супер барабанщицы" состоялось еще одно праздничное шествие. Шествие было организовано перед памятником общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Киеве.

В своем выступлении на мероприятии председатель Международного альянса "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов отметил, что Азербайджан, осознавая свою ответственность за проведение первых Европейских игр, еще раз доказал, что является спортивной страной. Он подчеркнул, что Азербайджан успешно проведет первые Европейские игры.

В своем выступлении председатель Общественного объединения "Поддержка развитию молодежи “Düşüncə” Эмиль Гусейнли сообщил, что Азербайджан провел подготовку к первым Европейским играм в соответствии с высокими стандартами.

По его словам, Азербайджан серьезно подготовился к первым Европейским играм.

Мероприятия по пропаганде первых Европейских игр 2015 года в Баку пройдут также в других городах Украины.