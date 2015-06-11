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    ​В Баку прошла акция "На Игры вместе с друзьями"

    Жители города приняли участие в соревнованиях по баскетболу и боксу

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В преддверии Европейских игр в центре Баку на Площади фонтанов прошла очередная интересная акция под лозунгом "На Игры вместе с друзьями" (“Dostlarla Oyunlara”). Как сообщает Report, юные спортсмены организовали соревнования среди жителей столицы.

    Баскетболисты и боксеры создали возможность для всех желающих испытать силы в этих видах спорта. Акция вызвала большой интерес. Сотни людей присоединились к акции, вместе со спортсменами выразив поддержку Европейским играм.

    Победители соревнований с участием жителей и гостей столицы выиграли билеты на соревнования по баскетболу и боксу в рамках первых Европейских игр "Баку-2015". 

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