​В Баку прошла акция "На Игры вместе с друзьями"

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В преддверии Европейских игр в центре Баку на Площади фонтанов прошла очередная интересная акция под лозунгом "На Игры вместе с друзьями" (“Dostlarla Oyunlara”). Как сообщает Report, юные спортсмены организовали соревнования среди жителей столицы.

Баскетболисты и боксеры создали возможность для всех желающих испытать силы в этих видах спорта. Акция вызвала большой интерес. Сотни людей присоединились к акции, вместе со спортсменами выразив поддержку Европейским играм.

Победители соревнований с участием жителей и гостей столицы выиграли билеты на соревнования по баскетболу и боксу в рамках первых Европейских игр "Баку-2015".