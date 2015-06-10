В Баку прибыл президент Европейского олимпийского комитета

10 июня, 2015 12:24

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (EOC) Патрик Хикки прибыл в Баку. В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостя встретил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. Как отмечает Report, П.Хикки примет участие на церемонии открытия I Европейских игр "Баку-2015". Отметим, что I Европейские игры организованы Операционным комитетом Европейских игр под руководством и контролем руководства EOC.