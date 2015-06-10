 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку прибыл президент Европейского олимпийского комитета

    Гость примет участие на церемонии открытия I Европейских игр

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (EOC) Патрик Хикки прибыл в Баку. В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостя встретил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

    Как отмечает Report, П.Хикки примет участие на церемонии открытия I Европейских игр "Баку-2015".

    Отметим, что I Европейские игры организованы Операционным комитетом Европейских игр под руководством и контролем руководства EOC.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi