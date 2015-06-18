В "Баку-2015" к борьбе приступают 2 азербайджанских спортсмена по прыжкам в воду

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" стартуют соревнования по прыжкам в воду. Как сообщает Report, соревнования по этому виду спорта продлятся 4 дня и будут разыграны 8 комплектов медалей.

В первый день соревнований мужчины будут прыгать с 1-метрового трамплина, а женщины будут прыгать с платформы. Вслед за отборочным туром вечером начнется финал.

Азербайджан среди мужчин представляет Артем Данилов, соревнования уже начались. В соревнованиях среди женщин, которые начнутся в 13:20, за команду страны-организатора выступит Ольга Быковская. Финал начнется в 19:00 и 20:30 соответственно.