Установлена сумма вознаграждения для спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на II Евроиграх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на II Европейских играх в городе Минск.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, сумма вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх установлена в следующем порядке:

Каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов; каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов; каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру – 10 тысяч манатов; старшим тренерам национальных команд - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.