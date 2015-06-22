Участница ​"Баку-2015": Мы немного отстали от мужчин

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Впечатления о первых Европейских играх высокие. Баку очень красивый город. Организация игр на высоком уровне". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила представительница женской сборной Ирландии по баскетболу 3x3 Орла О.Рейлли.

25-летняя баскетболистка отметила, что проведение подобных соревнований среди женщин отрадно: "Правда, в этом вопросе мы немного отстали от мужчин. Однако интерес растет. Я уверена, что после завтрашней игры интерес намного возрастет. Завтра состоится наша первая игра. Буду бороться против сборной Словении, Словакии и Испании. В Баку приехали сильные составы и сильные игроки. 3x3 - очень интенсивная и скоростная игра. Многие спортсмены должны продемонстрировать высокие показатели именно по этой причине".

Отметим, что баскетбольные соревнования 3x3 начнутся 23 июня.