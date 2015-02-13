Сборная Германии будет представлена на I Европейских играх обладающими титулами спортсменами

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Национальная команда Германии по гребле на каяке и каноэ будет представлена на I Европейских играх "Баку-2015" обладающими титулами спортсменами.

Как сообщает Report, 6 олимпийских чемпионов мира и чемпионов Европы для подготовки к предстоящим играм отправились в город Мельбурн американского штата Флорида.

На трехнедельный учебно-тренировочный сбор отправятся олимпийский и 13-кратный чемпион мира по гребле на каяке Рональд Рауэ, олимпийский и 7-кратный чемпион мира Конни Вассмут, олимпийская и 3-кратная чемпионка мира Франциска Вебер, олимпийский чемпион Курт Кушела, чемпион мира Рональд Верх. Некоторые из них примут участие в европейских играх.

Отметим, что соревнования по гребле на каяке и каноэ пройдут в Олимпийском центре "Кюр" в Мингечевире. 14-16 июня спортсмены будут бороться за 15 комплектов медалей.