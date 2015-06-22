Саймон Клегг: На сегодняшних соревнованиях ожидается участие 40 тыс. зрителей

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Вчера состоялись интересные соревнования в рамках "Баку-2015". 22 тыс. зрителей пришли на Олимпийский стадион, чтобы посмотреть соревнования по атлетике". Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

От отметил, что вчера из-за велосипедных соревнований в Баку были закрыты дороги: "Несмотря на то, что это вызвало определенные затруднения, по всему миру транслировались прекрасные кадры. Помимо этого, вчера завершились соревнования в Дворце водных видов спорта. В целом за вчерашними соревнованиями наблюдали 48 811 зрителей. Состоялись 11 соревнований по 10 различным видам спорта. Больше всего зрителей было в "Crystal hall" и Дворце водных видов спорта".

С.Клегг подчеркнул, что в соревнованиях по некоторым видам спорта в продажу выпустили дополнительные билеты.

По его словам, сегодня Баку покинут 304 спортсмена и официальных лиц: "В целом, в эти дни Баку покинут 1 288 человек. Хранители факела выполняют свою работу на высоком уровне. Транспортные работы идут нормально. 90% спортсменов вовремя прибывают в пункт назначения".

С.Клегг заявил, что медали получили 1100 спортсменов: "По количеству завоеванных медалей Азербайджан находится на 2-м месте. На сегодняшних соревнованиях ожидается участие 40 тыс. зрителей. Баку сегодня оправдает титул Города ветров, однако не думаем, что это вызовет серьезные трудности".