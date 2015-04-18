​Саймон Клегг: Мы должны верить в независимость и прочность нашей позиции - ИНТЕРВЬЮ

"Мы не нарушим повседневный режим работы городского транспорта"

"Договоры с телевещательными компаниями Великобритании и России будут подписаны в ближайшие дни"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Интервью генерального директора по операциям Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" Саймона Клегга информационному агентству Report.

- До начала Европейских игр остается меньше чем 60 дней. На каком уровне находятся в настоящее время подготовительные работы и как Вы оцениваете проделанную работу?

- Я очень доволен нынешним уровнем подготовки и полученными результатами на этом этапе. Мы не должны забывать, что как вы уже отметили, до начала игр остается меньше чем 60 дней. Однако, в любом случае, основной вызов, основная задача, стоящая перед Баку - это выполнить всего лишь за 30 месяцев тот объем работ для подготовки к играм, который другие страны выполняют за 7 семь лет. Это было главной задачей, стоящей перед нами. Поэтому, каждый оставшийся день для нас очень важен. В каждый из этих дней мы должны стараться достойно выполнять свои обязанности и верить в независимость и прочность нашей позиции.

- Из-за того, что центральный офис Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" находится в центре города, Вы часто встречались с пробками на дорогах. Какие меры будут предприняты для предотвращения пробок на дорогах во время Европейских игр?

- Первым делом хотел бы отметить, что в северном направлении города сдана в эксплуатацию новая дорога. Это несколько уменьшило автотранспортный поток в центре города. Наверное, вы и сами чувствуете это. Второй вопрос, я хотел особо подчеркнуть, что во время Игр большинство спортсменов и делегаций, размещенных в городе, будут ездить на спортивные объекты, используя именно эту дорогу. Думаю что, тем самым мы не нарушим повседневный режим работы городского транспорта.

- На сегодняшний день с 57 странами подписаны договоры о трансляции игр. Однако ни с каналами Великобритании, ни с российскими каналами соглашений по этому поводу пока нет...

- На самом деле вещательные компании из этих стран проявили большое внимание к играм в Баку. В настоящее время с ними ведутся обсуждения. Могу сказать с полной уверенностью, что в ближайшие недели эти соглашения полностью будут готовы и мы сможем официально представить их широкой общественности. Просто, есть такие детали и пункты, которые в настояшее время находятся на стадии согласования. Договора с телевещательными компаниями Великобритании и России будут подписаны в ближайшие дни.

- В настоящее время вы ведете переговоры с одной вещательной компанией этих стран или с несколькими сразу?

- Эксклюзивное право трансляции игр из каждой страны предоставляется только одной компании. Однако, есть несколько стран, вторая вещательная компания которых также получат это право. На самом деле, мы, говоря о какой-либо стране, поддерживаем отношения с несколькими вещательными компаниями из этих стран, чтобы в дальнейшем на переговорах направить соглашение в нужное нам русло. Таким образом, мы хотим создать между этими компаниями здоровую конкуренцию. Смотрим, на что они согласны и что наиболее приемлемо для нас из того, что они предлагают нам. После этого мы выбираем одну вещательную компанию и заключаем с ней договор об эксклюзивной трансляции игр.

- Вместе с теми компаниями, о которых Вы сейчас упомянули, их количество будет около 60-ти телеканалов. За трансляцию игр мы им платим, или наоборот, они нам?

- Нет, право на эксклюзивное право на вещание игр обходится вовсе не бесплатно. Компании платят за получение права на эксклюзивное вещание игр. То есть, платят они.

- Какими Вы видите перспективы Европейских игр?

- Именно первые Европейские игры, которые состоятся в Баку, обеспечивают в дальнейшем довольно привлекательное будущее этим играм. Смотрите сами: в 2019 году состоятся очередные Европейские игры, на которых уже будут некоторые виды спортивных соревнований, которые будут включены в программу игр в обязательном порядке. Это даст спортсменам возможность участвовать на соревнованиях, дающее право олимпийской лицензии. Нынешние игры в Баку закладывают прочную основу для проведения в дальнейшем этих соревнований, как в плане популяризации и распространения их, так и развития спорта. Этот хороший шанс, предоставленный спортсменам как в преддверии игр Рио-2016, так и состязаний 2020 года.