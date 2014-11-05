Предложено провести обмен опытом между оргкомитетами Европейских Игр Баку-2015 и олимпиадой Рио-2016

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов принял делегацию во главе с министром спорта Бразильской Федеративной республики Альдо Ребело. Как сообщили Report в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, министры обсудили ряд вопросов и отметили важность двустороннего сотрудничества.

А. Рагимов довел до сведения присутствующих готовность к тесному сотрудничеству и отметил наличие широких возможностей для развития взаимоотношений между странами.

А.Ребелло в свою очередь заявил, что проведение в Азербайджане спортивных соревнований мирового масштаба показывает какое высокое место в мире занимает Азербайджан в сфере спорта. "Рио-де-Жанейро в 2016 году будет хозяином Летних олимпийских игр. Принимая во внимание то, что и Азербайджан впервые примет у себя Европейские игры, между нашими странами может состоятся интересный обмен опытом".

Бразильский министр также отметил возможность проведения мероприятий в различных сферах между своей страной и Азербайджаном.

После обсуждений министры обеих стран подписали план действий по развитию двустороннего сотрудничества.