Посол: Наши спортсмены боролись до конца и одержали победу над армянами

"Азербайджанские спортсмены успешно выступают во II Европейских играх "Минск-2019" благодаря заботе, оказываемой им в нашей стране".

Об этом в заявлении командированному в столицу Беларуси корреспонденту Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов.

По его словам, как правило, в видах спорта, где спортсмены страны наиболее сильны, они борются за золотые медали: "Вчера мы очень обрадовались золотой медали борца Махира Амирасланова. Думаю, что азербайджанские спортсмены уедут из Минска как минимум с 4-5 золотыми медалями. Возможность завоевания нами медалей будет до 30 июня. У нас прекрасные возможности как в вольной, так и в женской борьбе и боксе. Все наши спортсмены относятся к соревнованиям с большой ответственностью. Основной вопрос заключается в продолжении заложенной в Баку традиции. Как в командных соревнованиях, так и в соревнованиях по различным видам спорта, спортсмены поставили перед собой цель достичь высоких результатов".

Л.Гяндилов сказал, что сегодня посмотрит финальные встречи спортсменов по вольной борьбе Гаджи Алиева (65 кг) и Нурмагомеда Гаджиева (97 кг): "Наши борцы выйдут на встречу за золотые медали. Мы будем там как посольство и здесь будут также участвовать наши студенты. Мы все будем наблюдать за встречами. Этот день важен для нас. Надеемся на вторую и третью золотые медали".

Посол также коснулся победы Гаджи Алиева над армянским спортсменом в День Вооруженных сил - 26 июня: "Это было для нас важно. На этих соревнованиях наши спортсмены часто встречаются с соперниками-армянами. Хочу выразить признательность всем нашим спортсменам. Они очень внимательно относятся к своим соперникам. Они боролись до конца и одержали победу. Этот вопрос важен для повышения национального духа, единства и равенства".