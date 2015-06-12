Определены первые соперники азербайджанских борцов по греко-римской борьбе в "Баку-2015"

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка первого дня на первых Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, 13 июня 3 борца из 4-х начнут борьбу с 1/8 финала.

59 кг

1/8 финала - Эльман Мухтаров - Гизо Меладзе (Грузия)



71 кг

1/8 финала - Расул Чунаев - Даниэль Катарага (Македония)



80 кг

1/8 финала - Рафиг Гусейнов - Михаэль Вагнер (Австрия)



98 кг

1/16 финала - Орхан Нуриев - Теодорос Тунисидис (Швеция)



Первые встречи начнутся в 10:00 по бакинскому времени.

Отметим, что спортсмены в остальных весовых категориях по греко-римской борьбе будут соревноваться 14 июня. 15-16 июня пройдут соревнования по борьбе среди женщин, 17-18 июня - среди спортсменов по вольной борьбе. Победители будут выявлены в целом в 24 весовых категориях. Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Гейдара Алиева.