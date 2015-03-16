​Операционный комитет I Европейских игр подписал с ЮНИСЕФ соглашение о сотрудничестве

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня между Операционным комитетом I Европейских игр "Баку 2015" и ЮНИСЕФ было заключено соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report, на мероприятии в отеле "Fairmont" приняли участие министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор "Баку 2015" Азад Рагимов, а также региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Мари-Пьер Пуарье.

Сначала было представлено видео о "Баку 2015" и ЮНИСЕФ. Затем стороны подписали соглашение о сотрудничестве и официальные лица ответили на интересующие журналистов вопросы.

Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня в Баку и Мингячевире.

