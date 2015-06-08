Обнародованы имена борцов, которые буду представлять Азербайджан на I Европейских играх - СПИСОК

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы имена борцов, которые буду представлять Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, Азербайджан на играх представят 24 борца.

Главный тренер Джамшид Хейрабади на соревнования допустил 8 спортсменов по греко-римской борьбе: Эльман Мухтаров (59 кг), Гасан Алиев (66 кг), Расул Чунаев (71 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Рафиг Гусейнов (80 кг), Саман Тахмасиби (85 кг), Орхан Нуриев (98 кг) и Сабахи Шариат (130 кг).

В женскую сборную, главным тренером которой является Семен Четеров, вошли: Мария Стадник (48 кг), Анжела Дороган (53 кг), Наталья Синишин (55 кг), Ирина Нетреба (58 кг), Юлия Раткевич (60 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг), Надя Мушка (69 кг) и Гёзаль Зутова (75 кг).

Главный тренер сборной по вольной борьбе Сайпулла Абсаидов также отправил на игры 8 борцов. За медали будут бороться братья Яшар (57 кг) и Гаджи Алиевы (61 кг), Тогрул Аскеров (65 кг), Руслан Дибиргаджиев (70 кг), Джабраиль Гасанов (74 кг), Нурмагомед Гаджиев (86 кг), Хетаг Газюмов (90 кг) и Джамаляддин Магомедов (125 кг).

Отметим, что соревнования по борьбе будут проводиться на спортивной арене имени Гейдара Алиева. Соревнования по греко-римской борьбе состоятся 13-14, а по вольной борьбе - 15-18 июня.