​Обнародована стоимость билетов на I Европейские игры "Баку-2015"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Билеты на большинство соревнований I Европейских игр "Баку-2015" для детей и подростков младше 16-ти лет будут бесплатными.

Как сообщает Report, об этом заявили на пресс-конференции, посвященной 100 дням, оставшимся до начала I Европейских игр.

Было отмечено, что стоимость билетов для взрослых будет вполне приемлема. В зависимости от раунда игры (первый или последний), категории сидений и места проведения соревнований, билеты будут стоить в пределах 2-5 манатов. Большинство детей и подростков в возрасте до 16-ти лет с забронированными билетами, которые будут находиться под попечительством имеющих при себе удостоверяющие личность документы взрослых (18 и более лет), получат бесплатный доступ к играм.

Исключение составят соревнования, которые пройдут на Спортивной арене имени Гейдара Алиева и Национальной гимнастической арене. Здесь билеты для подростков младше 16-ти лет будут стоить 1 манат.

Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия игр для зрителей всех возрастных групп будет немного отличаться. Билеты на церемонию открытия будут стоить 20 манатов, а на церемонию закрытия - 10 манатов.