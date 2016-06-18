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    ​НОК: Россия имеет возможность и соответствующую инфраструктуру для проведения Евроигр в 2019 году

    Пресс-секретарь НОК: Сейчас Россию больше беспокоит предстоящая Олимпиада в Рио-д-Жанейро

    Москва. 18 июня. REPORT.AZ/ Россия имеет возможность и соответствующую инфраструктуру для проведения Евроигр в 2019 году. Об этом Report заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета России Константин Выборнов.

    "Россия, конечно же, имеет возможность и соответствующую инфраструктуру для проведения игр подобного масштаба, но пока это рассматривается закулисно и официальных комментариев не будет. Сейчас нас больше беспокоит предстоящая Олимпиада в Рио-де-Жанейро и решение проблемы со сборной по легкой атлетике", - отметил К. Выборнов.

    Первые Европейские игры состоялись в  Баку 12-28 июня 2015 года.

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