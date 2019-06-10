Стало известно, сколько заплатят азербайджанским спортсменам-победителям II Евроигр

Стали известны суммы денежных призов азербайджанским спортсменам, которые завоюют медали на II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщает Report, на встрече со спортсменами и делегациями, которые примут участие в соревновании вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде сообщил, что если не будет принято новое решение, призы будут аналогичными тому, что были на I Европейских играх "Баку 2015".

Отметим, что на первых Европейских играх каждому занявшему 1-е место спортсмену был вручен денежный приз в размере 150 тыс. манатов (по распоряжению президента 100 тыс. + 50 тыс. от НОК), его личному тренеру - 75 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 25 тыс. НОК), занявшему 2-е место - 80 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 30 тыс. НОК), его личному тренеру 40 тыс. манатов (по распоряжению президента 25 тыс. + 15 тыс. НОК), завоевавшему бронзовую медаль - 50 тыс. манатов (по распоряжению президента 30 тыс. + 20 тыс. НОК), его личному тренеру 25 тыс. манатов (по распоряжению президента 15 тыс. + 10 тыс. НОК).

Отметим, что II Европейские игры состоятся 21-30 июня в столице Беларуси, Минске.