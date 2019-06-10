 Наверх

Стало известно, сколько заплатят азербайджанским спортсменам-победителям II Евроигр

​Названа сумма приза для победивших на II Евроиграх азербайджанцев

Стали известны суммы денежных призов азербайджанским спортсменам, которые завоюют медали на II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщает Report, на встрече со спортсменами и делегациями, которые примут участие в соревновании вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде сообщил, что если не будет принято новое решение, призы будут аналогичными тому, что были на I Европейских играх "Баку 2015".

Отметим, что на первых Европейских играх каждому занявшему 1-е место спортсмену был вручен денежный приз в размере 150 тыс. манатов (по распоряжению президента 100 тыс. + 50 тыс. от НОК), его личному тренеру - 75 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 25 тыс. НОК), занявшему 2-е место - 80 тыс. манатов (по распоряжению президента 50 тыс. + 30 тыс. НОК), его личному тренеру 40 тыс. манатов (по распоряжению президента 25 тыс. + 15 тыс. НОК), завоевавшему бронзовую медаль - 50 тыс. манатов (по распоряжению президента 30 тыс. + 20 тыс. НОК), его личному тренеру 25 тыс. манатов (по распоряжению президента 15 тыс. + 10 тыс. НОК).

Отметим, что II Европейские игры состоятся 21-30 июня в столице Беларуси, Минске.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi