​Министр спорта России: Нужно благодарить Азербайджан, который принял Европейские игры

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ "Нужно благодарить Азербайджан, который на высочайшем уровне принял Европейские игры".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал на встрече с журналистами ведущих иностранных агентств министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Сейчас ведется много дискуссий - заслуженно или нет мы получили чемпионат. Надо не оспаривать то, как страны получают крупные турниры, а благодарить их за то, что они берут на себя эту ответственность, - отметил он. - Нужно снимать шляпу перед ними. Нужно благодарить Китай, который принял не одно соревнование после летней Олимпиады. Нужно благодарить Азербайджан, который на высочайшем уровне принял Европейские игры. Это огромная работа, которая направлена на развитие спорта и инфраструктуры в целом".