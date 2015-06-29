​Министр: Мы сэкономили на некоторых расходах

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Для церемоний открытия и закрытия I Европейских игр "Баку-2015" в бюджете предусматривалось 100 млн. манатов. Это сформировалось в несколько этапов. Что же касается последнего этапа, подсчеты, предусмотренные для доставленных в Баку специальных систем, лифтов, костюмов и пр., будут готовы на следующей неделе. Считаю, что сумма будет ниже 100 млн.".

Как сообщает Report, об этом отметил на проведенной пресс-конференции генеральный исполнительный директор Операционного комитета "Европейских игр" "Баку-2015" (BEGOC), министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, бюджет игр составил 960 млн. манатов: "Они были затрачены на зарплату работников, технологии, компьютеры, серверы, церемонии открытия и закрытия и пр. Ни один манат не был потрачен не по назначению. В связи с девальвацией маната в доставленных в страну товарах появилась разница на сумму 134 млн. манатов. Мы не могли просить более 960 млн. манатов и поэтому сэкономили на некоторых расходах".

Касаясь дальнейшей судьбы Олимпийского стадиона, министр отметил, что это крупное учреждение: "На содержание расположенного вокруг стадиона парка требуются крупные затраты. Идут переговоры о передаче в аренду расположенных там некоторых офисов, а также о проведении концертов. Пока ничего неизвестно. Для содержания данного учреждения мы можем попросить дополнительные госсредства. У нас есть подобная практика. Для мингячевирского Олимпийского центра "Кура" мы попросили у государства 450 тыс. манатов и Кабинет министров выдал их нам. Эти средства предусматривались на год".

А.Рагимов также ответил тем, кто путает спорт с политикой: "Нельзя путать спорт с политикой. На каждой олимпиаде данная политика проявляется в иной форме. В Лондоне наблюдался процесс сноса домов, в Сочи произошло столкновение сексуальных меньшинств. Однако приезд в Азербайджан спортсменов в полном составе, участие на церемонии открытия руководителей европейских стран и официальных лиц, а также приезд вчера в Азербайджан одного президента и председателей двух парламентов в очередной раз доказали, что путать спорт с политикой неправильно.

Многие организации пытались воспользоваться этим шансом и затронуть не относящиеся к нам вопросы. Однако мы не допустили этого. Большинство людей положительно отозвались об играх".