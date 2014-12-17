​Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 17 декабря первая леди Азербайджана, председатель Организационного комитета Европейских игр Мехрибан Алиева побывала в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" с целью ознакомления с подготовкой памятников культуры в связи с предстоящими в 2015 году в Баку первыми Европейскими играми.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, ожидается, что во время первых Европейских игр, считающихся праздником Европы, в нашу страну, которая проведет эти игры, прибудут многочисленные гости. А это станет прекрасной возможностью для лучшей популяризации и пропаганды Азербайджана, в том числе нашей культуры, в мире. Среди памятников материальной культуры Азербайджана особое место занимает находящийся в Сураханском районе Баку Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", включенный в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева ознакомилась с заповедником.

Наша страна проводит необходимую работу с тем, чтобы во время Европейских игр в очередной раз продемонстрировать Европе и, таким образом, всему миру свою мощь, гостеприимство нашего народа, динамичное развитие Азербайджана. Еще на первом заседании Организационного комитета игр Мехрибан Алиева отметила, что подготовка города Баку, проводящего первые Европейские игры, к мероприятию представляет особое значение, и в этом смысле очень важно составление туристических маршрутов и культурных программ. А храм Атешгях, благодаря своему историческому значению, считается одним из наиболее интересных памятников. Атешгях - это храм огнепоклонников, построенный в XVII-XVIII веках на том месте, где из-под земли вырывался природный газ, горел вечный, негасимый огонь. Нынешняя молельня возведена на месте древних храмов огнепоклонников-зороастрийцев. Эти храмы были построены примерно во II-III веках. В XVII веке вокруг храма были возведены рядом друг с другом молельня, 26 келий и караван-сарай.