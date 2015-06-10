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    Хосе Мануэль Кальдерон: Азербайджан готов к Европейским играм

    Возведенные в Баку спортивные объекты соответствуют олимпийскому уровню

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Дух Европейских игр высок. Я думаю, что Азербайджан готов к предстоящим Первым Европейским играм". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку национальный посол ЮНИСЕФ, испанский профессиональный баскетболист, играющий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Хосе Мануэль Кальдерон.

    Он отметил, что ознакомился с рядом возведенных к играм объектов. "К играм создана вся необходимая инфраструктура. По уровню и качеству спортивные объекты в Баку созданы на уровне олимпийских", - заявил Х. М. Кальдерон.

    Отметим,  баскетболист прибыл в Баку для того, чтобы провести организованный ЮНИСЕФ мастер-класс для детей по стритболу (баскетболу 3*3). 

    Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане 12-28 июня. 

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