Хосе Мануэль Кальдерон: Азербайджан готов к Европейским играм

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Дух Европейских игр высок. Я думаю, что Азербайджан готов к предстоящим Первым Европейским играм". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку национальный посол ЮНИСЕФ, испанский профессиональный баскетболист, играющий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Хосе Мануэль Кальдерон.

Он отметил, что ознакомился с рядом возведенных к играм объектов. "К играм создана вся необходимая инфраструктура. По уровню и качеству спортивные объекты в Баку созданы на уровне олимпийских", - заявил Х. М. Кальдерон.

Отметим, баскетболист прибыл в Баку для того, чтобы провести организованный ЮНИСЕФ мастер-класс для детей по стритболу (баскетболу 3*3).

Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане 12-28 июня.