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    Александр Жуков: В перспективе Россия также может провести Европейские игры

    Глава Олимпийского комитета России высоко оценил организацию I Европейских игр Баку-2015

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Мы рассчитывали на успешное выступление наших спортсменов. Могу сказать, что они выступают сверх ожиданий".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, комментируя выступление российской делегации на первых Европейских играх в Баку.

    А.Жуков заявил, что Европейские игры были хорошо организованы, отметив удачное выступление на них российских спортсменов. А.Жуков подчеркнул, что Россия отправила на игры в Баку сильнейших атлетов. 

    Кроме того, президент ОКР добавил, что в перспективе Россия также может провести Европейские игры.

    Комментируя вопрос о претензиях армян по поводу предвзятого судейства на соревнованиях боксеров в рамках первых Европейских игр в Баку, А.Жуков заявил, что судейство было на высоком уровне. Он отметил, что на играх представлены судьи из различных стран и у российской стороны нет жалоб на судейство.

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