Александр Жуков: В перспективе Россия также может провести Европейские игры

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Мы рассчитывали на успешное выступление наших спортсменов. Могу сказать, что они выступают сверх ожиданий".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференц ии заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, комментируя выступление российской делегации на первых Европейских играх в Баку.

А.Жуков заявил, что Европейские игры были хорошо организованы, отметив удачное выступление на них российских спортсменов. А.Жуков подчеркнул, что Россия отправила на игры в Баку сильнейших атлетов.

Кроме того, президент ОКР добавил, что в перспективе Россия также может провести Европейские игры.

Комментируя вопрос о претензиях армян по поводу предвзятого судейства на соревнованиях боксеров в рамках первых Европейских игр в Баку, А.Жуков заявил, что судейство было на высоком уровне. Он отметил, что на играх представлены судьи из различных стран и у российской стороны нет жалоб на судейство.