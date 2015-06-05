​Гимнастка Яна Кудрявцева намерена показать свой максимум на Европейских играх в Баку

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассчитывает показать максимальный результат на первых Европейских играх, которые пройдут в Баку 12-28 июня.

Как передает Report, об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Тренеры никогда не ставят передо мной конкретной задачи бороться за первое место, - сказала гимнастка. - Кроме того, все спортсмены очень суеверны и предпочитают не распространяться о своих медальных планах. Поэтому скажу так: главная моя задача - выступить в Баку так, как мы готовились на тренировках. Показать максимум. А о медалях я пока не думаю".

"Начало сезона прошло успешно, - отметила Кудрявцева. - Мы меняем что-то в программах только в том случае, если по ходу сезона что-то упорно не идет. А поскольку на данный момент все в порядке, то в Баку еду с теми же программами".

Также гимнастка поделилась мнением о соперницах в борьбе за две места в сборной России на Олимпиаду-2016 в индивидуальном многоборье.

"У нас огромная скамейка запасных в сборной России, - подчеркнула спортсменка. - Но, конечно, Рита Мамун и Саша Солдатова - одни из основных соперниц за две путевки на Олимпиаду-2016. Солдатова растет, у нее огромный потенциал. Так что со счетов не сбрасываю никого из конкуренток".

Турнир по художественной гимнастике продлится в Баку 17-21 июня.