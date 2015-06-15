Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх определились победители соревнований по гребле на каноэ и байдарках на дистанции 1000 метров.

Как сообщает Report, Германия и Венгрия завоевали золото.

В одиночных соревнованиях среди мужчин на байдарках первым к финишу пришел немец Макс Хофф за 3 минуты 28.205 секунд. Второе и третье место заняли Португалия и Дания.

В каноэ-одиночке среди мужчин немец Себастьян Брендель, опередив соперников, завершил гонку первым, и тем самым принес вторую золотую медаль в актив Германии. Он пришел к финишу за 3 минуты 50.147 секунд. Серебро досталось Чехии, а бронза - Венгрии.

В парных соревнованиях на байдарках золото получили венгерские гребцы Золтан Каммерер и Тамас Сзалаи. Они пришли к финишу за 3 минуты 11.681 секунд. Второе место досталось немецкой команде, а бронзу в этом виде спорта получили белорусские спортсмены.

Среди женщин на дистанции 500 метров на байдарках-четверках золото завоевала Венгрия. Венгерские спортсменки финишировали за 1 минуту 32.417 секунд, опередив Германию и Польшу.