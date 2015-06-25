​Генсек: Нигде в мире я не видел такой арены, как у нас

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "На стадионе, где проходили соревнования по гимнастике, предусмотренных для зрителей мест было предостаточно. В течение шести дней прошли соревнования по 6 видам гимнастики, 4 из которых были олимпийскими, а 2 не олимпийскими видами спорта".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Азербайджанской федерации гимнастики Фарид Гаибов.

По его словам, успехи в акробатике и аэробике являются большим достижением не только для Азербайджана, но для Европы и международной гимнастики в целом: "В особенности акробатика может стать олимпийским видом. Можно сказать, что наши игры соответствуют олимпийскому уровню. Считаю, что I Европейские игры являются успешным шагом".

Ф.Гаибов отметил, что за время игр азербайджанский гимнаст Олег Степко завоевал 5 медалей, что является первым подобным показателем на Европейских играх: "Завоевание им пяти медалей является для нас знаменательным событием. Другая наша спортсменка Марина Дурунда заняла второе место. Нам удалось завоевать бронзовую медаль и в соревнованиях по прыжкам на батуте".

Он отметил, что в течение последних двух лет Азербайджанская федерация гимнастики уделила особое внимание развитию трех новых видов спорта: "Один из них был батут и на Европейских играх мы завоевали медаль. Я работаю в федерации гимнастики уже 13 лет и нигде в мире не видел такой арены, как у нас. Наша арена служит фундаментом для дальнейших успехов азербайджанских спортсменов. Верю, что в дальнейшем наши спортсмены покажут высокие результаты и на Олимпийских играх".

Поделившись планами на будущее, генсек заявил, что они верят в участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях по прыжкам на батуте, художественной и спортивной гимнастике на Летних олимпийских играх 22016 года в Рио-де-Жанейро: "Лицензии на участие на очередной олимпиаде по всем трем видам могут получить 1-2 наших спортсмена".