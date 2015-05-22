​Факел I Европейских игр доставлен в Агдаш

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр "Баку-2015" доставлен в Агдашский район.

Как сообщает Report, эстафета стартовала на проспекте Гейдара Алиева. Факел был передан педагогу Рамилю Гусейнову.

Люди, стоявшие вдоль маршрута, по которому должны были пронести факел, приветствовали факельщиков. Под аплодисменты местных жителей факел доставили на площадь.

Поднявшись на сцену, факел зажгла последний факельщик - активистка и студентка Сабина Алипашаева. Затем продемонстрировали видеоролик, в котором была дана обширная информация о I Европейских играх.

Под бурные аплодисменты присутствующих трехкратный чемпион Азербайджана по боксу Руфат Набиев зажег лампу I Европейских игр.

Лампу будут хранить в Центре Гейдара Алиева до окончания игр.

Затем факел отправили в город Мингячевир.