Британия выделит Украине дополнительные 13,2 млрд долларов

Великобритания приняла решение о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 10 млрд фунтов стерлингов (13,2 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях по итогам разговора с премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернемом.

"Сегодня Великобритания приняла важное решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи в размере 10 млрд фунтов стерлингов: 7 млрд фунтов ($9,3 млрд) в виде экономической поддержки в течение следующих трех лет и еще 3 млрд фунтов ($3,9 млрд) в рамках британской программы поддержки экспорта, главным образом для поставок столь необходимого оружия, которое позволит усилить защиту жизней", - написал он, добавив, что это дополнение к ежегодной помощи, которую Лондон уже оказывает Киеву.

Зеленский также сообщил, что в ходе разговора обсуждалась санкционная политика в отношении РФ, выразив уверенность, что Великобритания продолжит придерживаться принципиальной позиции по этому вопросу.