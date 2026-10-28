Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Британия выделит Украине дополнительные 13,2 млрд долларов

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 18:15
    Британия выделит Украине дополнительные 13,2 млрд долларов

    Великобритания приняла решение о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 10 млрд фунтов стерлингов (13,2 млрд долларов США).

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях по итогам разговора с премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернемом.

    "Сегодня Великобритания приняла важное решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи в размере 10 млрд фунтов стерлингов: 7 млрд фунтов ($9,3 млрд) в виде экономической поддержки в течение следующих трех лет и еще 3 млрд фунтов ($3,9 млрд) в рамках британской программы поддержки экспорта, главным образом для поставок столь необходимого оружия, которое позволит усилить защиту жизней", - написал он, добавив, что это дополнение к ежегодной помощи, которую Лондон уже оказывает Киеву.

    Зеленский также сообщил, что в ходе разговора обсуждалась санкционная политика в отношении РФ, выразив уверенность, что Великобритания продолжит придерживаться принципиальной позиции по этому вопросу.

    Владимир Зеленский Энди Бернем Российско-украинский конфликт Украина Великобритания
    Britaniya Ukraynaya 13,2 milyard dollar ayıracaq
    UK pledges additional £10 billion in aid to Ukraine, Zelenskyy says
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:19
    В Братиславе состоялась церемония открытия прямого авиарейса в Баку
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей