Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:41
    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне

    Министр искусств, культуры и наследия Мальдив Хина Валид заявила, что VII Всемирный форум межкультурного диалога в Баку организован на высоком уровне.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство культуры, в рамках форума состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с мальдивской коллегой Хиной Валид.

    Керимли поблагодарил коллегу за участие в форуме. Отмечено, что отношения между двумя странами в последние годы динамично развиваются. По его словам, введение с апреля этого года взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок между Азербайджаном и Мальдивами стало новым этапом в развитии отношений.

    Хина Валид отметила, что Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне, и подчеркнула высокий уровень организации форума.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере культуры.

    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне
    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне
    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне
    Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Адиль Керимли
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    Maldivli nazir: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu yüksək səviyyədə təşkil olunub
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