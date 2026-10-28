Минкульт Мальдив: Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне

Министр искусств, культуры и наследия Мальдив Хина Валид заявила, что VII Всемирный форум межкультурного диалога в Баку организован на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на Министерство культуры, в рамках форума состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с мальдивской коллегой Хиной Валид.

Керимли поблагодарил коллегу за участие в форуме. Отмечено, что отношения между двумя странами в последние годы динамично развиваются. По его словам, введение с апреля этого года взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок между Азербайджаном и Мальдивами стало новым этапом в развитии отношений.

Хина Валид отметила, что Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный диалог на глобальном уровне, и подчеркнула высокий уровень организации форума.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере культуры.